Лоран Косельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни заявил, что прекращает международную карьеру.

Напомним, что 33-летний игрок выступал за национальную команду с 2011 года, провел 51 матч и забил один гол. Победный ЧМ-2018 он пропустил из-за травмы.

«Считаю, что дал сборной Франции все, что мог. В команде сейчас собрано прекрасное поколение игроков, а для меня карьера в сборной завершена. Всегда буду поддерживать национальную команду, поскольку она представляет нашу страну. Но выступать за сборную Франции больше не буду.

Дидье Дешам позвонил мне на день рождения в сентябре и больше ни разу. Многие люди меня разочаровали, не только тренер. Это как удар в спину. Когда ты в хорошей форме, у тебя много друзей. А когда травмирован, то через какое-то время о тебе забывают.

Победа Франции на чемпионате мира нанесла мне больше психологического вреда, чем травма. Я хотел, чтобы сборная проходила в следующие раунды и в то же время желал ей поражения. Это эгоистично. Некоторые скажут: как он мог желать Франции поражения? Но таковы были мои ощущения в тот момент», – цитирует Косельни L’Equipe.