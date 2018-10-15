На стадионе "Динамо" им. В. Лобановского состоялся финал Кубка Героев АТО  

В решающей игре в формате двух таймов по 30 минут сошлись команды «Восток» и «Ягуар».

«Востоку», несмотря на громкую поддержку соперника на трибунах, удалось забить первыми и довольно быстро - уже на 9 минуте отличился Артем Королев.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Впрочем, на 42-й минуте Александру Рябчуку удалось счет сравнять. До окончания основного времени команды голов больше на забивали, а потому все решалось в серии послематчевых пенальти.

Для «Ягуара» все началось сказочно - их голкипер Александр Безживотний парировал первые два пенальти! Однако затем его партнеры дважды проверили на прочность каркас, сведя его усилия на нет.

В итоге, после 1:1 в основное время, а по пенальти победил «Восток» - 3:2. Артем Королев, автор гола в финале, был признан лучшим игроком Кубка Героев АТО.

В матче за 3 место победу, и также по пенальти (4:2), одержала команда «ГУНП Житомир» НПУ. Житомиряне победили ФК «Гепард» НГУ (Запорожье).

Отметим, что между играми за «золото» и «бронзу» на стадионе «Динамо» состоялись международные матчи. Сборная украинских ветеранов сыграла по тайму с военными из Дании и Норвегии. С датчанами украинцы разошлись миром - 2:2, а норвежцев победили со счетом 2:0.