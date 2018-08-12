Реал готов заплатить за Азара 200 миллионов фунтов
Мадридский "Реал", подписавший на днях основного голкипера "Челси" Тибо Куртуа, продолжает охоту за лидерами "аристократов".
Как сообщает издание Daily Express, "Королевский клуб" по-прежнему интересуется игроком "синих" Эденом Азаром, которого рассматривают в качестве замены Криштиану Роналду.
Действующий победитель Лиги чемпионов готов раскошелиться на 200 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что уже в ближайшие дни на "Стэмфорд Бридж" будет отправлено официальное предложение. Боссы "галактикос" рассчитывают осуществить трансфер до конца месяца.
Напомним, Азар наколотил 12 голов и отдал 5 результативных передач в 34 встречах минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги. На мундиале бельгиец оформил 3 забитых мяча и 1 ассист, а вчера помог "Челси" добыть победу над "Хаддерсфилдом" (1 голевая передача).
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