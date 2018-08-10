Украинские бегуньи взяли "золото", "серебро" и "бронзу" за один вечер на Чемпионате Европы

В копилке украинской сборной шесть медалей.

Украинские бегуньи взяли "золото", "серебро" и "бронзу" за один вечер на Чемпионате Европы
Фото: Getty Images

Украинка Анна Рыжикова в Берлине стала серебряным призером в беге на 400 метров с барьерами на Чемпионате Европы по легкой атлетике.

В финале Рыжикова показала свое лучшее время в сезоне (54.51) и финишировала второй вслед за Леа Шпрунгер из Швейцарии, которая пробежала за 54.33, пишет Спортарена.

Другая украинка в финале Виктория Ткачук показала седьмой результат с 56.15.

В беге на 800 метров украинка Наталья Прищепа стала чемпионкой с результатом 2:00.38.

Другая украинка Ольга Ляхова завоевала на этой дистанции "бронзу", показав результат 2:00.79.

Всего в активе Украины шесть наград на Евро: два "золота", два "серебра" и две "бронзы".


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