Украинские бегуньи взяли "золото", "серебро" и "бронзу" за один вечер на Чемпионате Европы
В копилке украинской сборной шесть медалей.
Украинка Анна Рыжикова в Берлине стала серебряным призером в беге на 400 метров с барьерами на Чемпионате Европы по легкой атлетике.
В финале Рыжикова показала свое лучшее время в сезоне (54.51) и финишировала второй вслед за Леа Шпрунгер из Швейцарии, которая пробежала за 54.33, пишет Спортарена.
Другая украинка в финале Виктория Ткачук показала седьмой результат с 56.15.
В беге на 800 метров украинка Наталья Прищепа стала чемпионкой с результатом 2:00.38.
Другая украинка Ольга Ляхова завоевала на этой дистанции "бронзу", показав результат 2:00.79.
Всего в активе Украины шесть наград на Евро: два "золота", два "серебра" и две "бронзы".
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Спорт
10.08.2018 22:37