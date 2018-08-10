Рафаилов: УЕФА разрешил играть матчи ЛЕ в Запорожье вплоть до полуфинала

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в интервью FootballHub рассказал, что УЕФА разрешил клубу играть на «Славутич-Арене» в еврокубках вплоть до полуфинала.

– Комиссия в этом году приехала, увидела положительные сдвиги, написала еще кучу замечаний, которые нам удалось в течении трех недель вместе с представителями стадиона устранить.

Сегодня рекомендуют этот стадион на 4-ю категорию. Знаем, что в Украине есть таких 4 стадиона – во Львове, Харькове, Киеве и Одессе. Но 2 из них были построены к Евро-2012, а 2 – полностью реконструированы. «Славутич-Арена» была построена более 20 лет назад. Тогда никто не предполагал, что в Запорожье будут играть матчи еврокубков.

– Это значит, что здесь могут провести матчи «Зари» в групповом этапе?
– Да, если мы туда выйдем, то будем играть здесь. Как сказал человек из УЕФА во время проверки, с такой безопасностью здесь можно играть вплоть до полуфинала ЛЕ. Финал, естественно, нет, поскольку малая вместимость стадиона, – рассказал Сергей Рафаилов.


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