Рафаилов: УЕФА разрешил играть матчи ЛЕ в Запорожье вплоть до полуфинала

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в интервью FootballHub рассказал, что УЕФА разрешил клубу играть на «Славутич-Арене» в еврокубках вплоть до полуфинала.

– Комиссия в этом году приехала, увидела положительные сдвиги, написала еще кучу замечаний, которые нам удалось в течении трех недель вместе с представителями стадиона устранить.

Сегодня рекомендуют этот стадион на 4-ю категорию. Знаем, что в Украине есть таких 4 стадиона – во Львове, Харькове, Киеве и Одессе. Но 2 из них были построены к Евро-2012, а 2 – полностью реконструированы. «Славутич-Арена» была построена более 20 лет назад. Тогда никто не предполагал, что в Запорожье будут играть матчи еврокубков.