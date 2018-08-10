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Голден Стейт начнет защиту титула чемпиона НБА 16 октября Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала расписание матчей первой игровой недели сезона 2018-2019 годов. Из него следует, что баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорз" начнут защиту титула чемпионов НБА 16 октября домашним матчем против "Оклахомы". Помимо матча "Уорриорз" и "Оклахомы" 16 октября состоится игра "Бостон" - "Филадельфия". Кроме первой недели НБА опубликовала календарь матчей, которые пройдут в Рождество, 25 декабря: "Нью-Йорк" - "Милуоки", "Хьюстон" - "Оклахома", "Бостон" - "Филадельфия", "Голден Стэйт" - "Лейкерс" и "Юта" - "Портленд". Полный календарь очередного сезона будет опубликован позднее. Напомним, что самый ценный игрок финальных серий плей-офф НБА последних двух сезонов нападающий Кевин Дюрант заключил новое соглашение с "Уорриорз".

Terrikon

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