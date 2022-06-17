"Голден Стэйт" выиграл седьмой титул НБА

Команда выиграла престижнейший баскетбольный турнир.

Карри - MVP финала
© nba.com

В Бостоне на стадионе "Ти-Ди Гарден" состоялся шестой матч серии финала плей-офф НБА, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз".

Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:90, что позволило им стать чемпионами НБА сезона-2021/2022.

"Голден Стэйт" выиграл серию со счётом 4:2. Этот трофей стал четвёртым за последние восемь розыгрышей плей-офф для команды из Калифорнии. В общем "Уорриорз" завоевали седьмой титул за историю своего существования.

MVP финальной серии был признан разыгрывающий "Голден Стэйт" Стеф Карри. В шести матчах финальной серии Карри в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги.

Напомним, победителем прошлого сезона является команда "Милуоки". В финале они обыграли "Финикс Санз" (4:2).


Алексей Леоничев, ZN.ua





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