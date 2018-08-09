Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после шестого дня финалов

В Глазго, Эдинбурге и Берлине проходит первый в истории объединенный чемпионат Европы

Фото: iSport.ua

На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Шотландии и Германии, после шестого дня финалов сборная Украины, в общекомандном медальном зачете, потеряла одну позицию, опустившись на седьмое место.

В шестой день финалов украинские спортсмены выиграли три награды – второе "золото" на этом ОЧЕ записал на свой счет пловец Михаил Романчук, бронзу выиграли прыгуны в воду в миксте с 3-метрового трамплина и Сергей Никифоров в прыжках в длину.

Всего в активе украинской команды 21 награда, из которых 7 "золотых", 10 – "серебряных" и 4 – "бронзовые".

# Страна З С Б В

  • 1 РоSSия 21 12 11 44
  • 2 Великобритания 15 12 11 38
  • 3 Нидерланды 10 9 9 28
  • 4 Франция 9 8 6 23
  • 5 Италия 8 15 20 43
  • 6 Германия 8 11 13 32
  • 7 УКРАИНА 7 10 4 21
  • 8 Польша 5 4 5 14
  • 9 Венгрия 5 2 2 9
  • 10 Швейцария 5 1 5 11


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
"Эвертон" заплатил за игрока 20 млн евро, на груди у которого выбито тату со слоганом "Ливерпуля""Эвертон" заплатил за игрока 20 млн евро, на груди у которого выбито тату со слоганом "Ливерпуля"
Блок рекламы


Похожие новости
Украина завоевала очередную медаль на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала очередную медаль на объединенном чемпионате Европы
Чемпионат Европы: Берлинский экзаменЧемпионат Европы: Берлинский экзамен
Чемпионат Украины: В ожидании большой игрыЧемпионат Украины: В ожидании большой игры
Видеоассистент помог в 5 из 6 случаев во втором туре чемпионата БельгииВидеоассистент помог в 5 из 6 случаев во втором туре чемпионата Бельгии
Лига Европы: Пюник и Маккаби оставили голы на ответный матч. ФутболЛига Европы: Пюник и Маккаби оставили голы на ответный матч. Футбол
Чемпионат Европы: Очаровательная грешницаЧемпионат Европы: Очаровательная грешница
Чемпионат Европы (U-18): Провал с понижением в классеЧемпионат Европы (U-18): Провал с понижением в классе
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
Украинка Дымченко принесла Украине "бронзу" на Объединенном чемпионате ЕвропыУкраинка Дымченко принесла Украине "бронзу" на Объединенном чемпионате Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости