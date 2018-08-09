Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после шестого дня финалов
В Глазго, Эдинбурге и Берлине проходит первый в истории объединенный чемпионат Европы
На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Шотландии и Германии, после шестого дня финалов сборная Украины, в общекомандном медальном зачете, потеряла одну позицию, опустившись на седьмое место.
В шестой день финалов украинские спортсмены выиграли три награды – второе "золото" на этом ОЧЕ записал на свой счет пловец Михаил Романчук, бронзу выиграли прыгуны в воду в миксте с 3-метрового трамплина и Сергей Никифоров в прыжках в длину.
Всего в активе украинской команды 21 награда, из которых 7 "золотых", 10 – "серебряных" и 4 – "бронзовые".
# Страна З С Б В
- 1 РоSSия 21 12 11 44
- 2 Великобритания 15 12 11 38
- 3 Нидерланды 10 9 9 28
- 4 Франция 9 8 6 23
- 5 Италия 8 15 20 43
- 6 Германия 8 11 13 32
- 7 УКРАИНА 7 10 4 21
- 8 Польша 5 4 5 14
- 9 Венгрия 5 2 2 9
- 10 Швейцария 5 1 5 11
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Спорт
09.08.2018 14:42