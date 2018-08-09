Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после шестого дня финалов

В Глазго, Эдинбурге и Берлине проходит первый в истории объединенный чемпионат Европы

Фото: iSport.ua

На первом в истории объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Шотландии и Германии, после шестого дня финалов сборная Украины, в общекомандном медальном зачете, потеряла одну позицию, опустившись на седьмое место.

В шестой день финалов украинские спортсмены выиграли три награды – второе "золото" на этом ОЧЕ записал на свой счет пловец Михаил Романчук, бронзу выиграли прыгуны в воду в миксте с 3-метрового трамплина и Сергей Никифоров в прыжках в длину.

Всего в активе украинской команды 21 награда, из которых 7 "золотых", 10 – "серебряных" и 4 – "бронзовые".

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