Свитолина стала вторым амбассадором United24 после Шевченко

Спортсменка присоединилась платформе, которая собирает деньги на помощь Украине, информирует ZN.ua.

Свитолина стала вторым амбассадором United24 после Шевченко
Свитолина будет представлять национальную платформу United24
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала амбассадором платформы United24, которая была создана для помощи украинцам в борьбе с военной агрессией РоSSии.

Об этом сообщил сайт президента Украины.

Спортсменка провела онлайн-встречу с президентом Владимиром Зеленским, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, координатором платформы Ярославой Гресь и легендой украинского футбола Андреем Шевченко, который стал первым амбассадором United24.

"Каждый раз, побеждая на корте, я была счастлива принести победу своей стране. Я всегда гордилась тем, что я украинка. Сегодня, когда моя страна оказалась перед лицом страшного врага, я не останусь в стороне.

Я буду делать все возможное, чтобы Украина добыла в борьбе свою самую главную победу. Для меня честь присоединиться к United24 и объединить усилия с президентом Украины", - сказала Свитолина.

United24 была создана для сбора денег, которые будут направлены на поддержку Украины. За первый месяц работы платформы удалось собрать более 50 миллионов долларов.


Данил Слесь, ZN.ua





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