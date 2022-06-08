Свитолина стала вторым амбассадором United24 после Шевченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала амбассадором платформы United24, которая была создана для помощи украинцам в борьбе с военной агрессией РоSSии.

Об этом сообщил сайт президента Украины .

Спортсменка провела онлайн-встречу с президентом Владимиром Зеленским, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, координатором платформы Ярославой Гресь и легендой украинского футбола Андреем Шевченко, который стал первым амбассадором United24.

"Каждый раз, побеждая на корте, я была счастлива принести победу своей стране. Я всегда гордилась тем, что я украинка. Сегодня, когда моя страна оказалась перед лицом страшного врага, я не останусь в стороне.

Я буду делать все возможное, чтобы Украина добыла в борьбе свою самую главную победу. Для меня честь присоединиться к United24 и объединить усилия с президентом Украины", - сказала Свитолина.

United24 была создана для сбора денег, которые будут направлены на поддержку Украины. За первый месяц работы платформы удалось собрать более 50 миллионов долларов.