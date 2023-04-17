Українська баскетболістка стала чемпіонкою Євроліги

Українка виграла європейський турнір.

Українська баскетболістка Аліна Ягупова у складі турецького "Фенербахче" виграла жіночу Євролігу 2022/23, інформує ZN.ua.

Українська баскетболістка стала чемпіонкою Євроліги
Ягупова - найкраща українська баскетболістка
© fenerbahce.org

У фінальному матчі "Фенербахче" розгромив турецьку команду "Чукурова" із рахунком 99:60.

Баскетболістка збірної України провела на майданчику 15 хвилин, набрала 7 очок, зробила 1 підбір і 3 результативні передачі.

Зазначимо, що Ягупова вперше стала чемпіонкою Євроліги, а напередодні українка виборола місце у символічній команді сезону жіночої баскетбольної Євроліги. Ягупова втретє потрапила до топ-10 найкращих гравців Європи.

Минулого сезону "Фенербахче" з Ягуповою у складі програв фінальний матч угорській команді "Шопрон" (55:60).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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