Украинский баскетболист из НБА принял гражданство РоSSии и перешел в роSSийский клуб

Боломбоя неоднократно вызывали в сборную Украины, но он каждый раз находил причины отказать.

Украинский баскетболист из НБА принял гражданство РоSSии и перешел в роSSийский клуб
Джоэль Боломбой
Фото: cskabasket.com

Украинский баскетболист Джоэль Боломбой, который выступал в НБА, решил сменить украинское гражданство на роSSийское и перебрался в роSSийский клуб ЦСКА.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Боломбой - уроженец Донецка. Вместе с родителями (отец - конголезец, мать - русская) он уехал в США в 4-летнем возрасте, где получил американский паспорт. По окончании школы поступил в университет "Вебер Стэйт", где выступал за баскетбольную команду.

В 2016 году его на драфте выбрала команда "Юта Джаз" под пятьдесят второй номером. Однако уже в следующем сезоне он перешел в "Милуоки Бакс". В общем сыграл лишь в 20 матчах за эти клубы в NBA. Больше времени играл в G-League. В этом же 2017 году 206-сантиметровый игрок вошел в расширенный список кандидатов в сборную Украины для подготовки на Евробаскет. Однако на турнир игрок так и не поехал, пишет 24 канал.

Боломбоя неоднократно вызывали в сборную Украины. Но он каждый раз находил причины отказать.

"С детства я мечтал играть в НБА или в большой команде ЦСКА – из-за истории моей семьи. Наконец, мне представился такой шанс", - заявил Боломбой.


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