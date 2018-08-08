Мэйвезер объяснил, почему Майки Гарсиа должен выбрать Ломаченко

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, богатейший боксёр всех времён Флойд Мэйуэзер-младший пообщался с FightHype и высказал мнение, что обладателю титулов WBC/IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсии (39-0, 30 КО) следует отказаться от идеи перехода в полусреднюю категорию (до 66,7 кг) для боя с Эрролом Спенсом (24-0, 21 КО) и вместо этого провести объединительный поединок с Василием Ломаченко (11-1, 9 КО), которому на данный момент в 61,2 кг принадлежит титул WBA.

"Нельзя не уважать Майки за желание испытывать себя против лучших, как нельзя укорять его за это и заранее списывать со счетов в возможном поединке против Эррола Спенса. Это хороший матч, Спенс реально хорош, — говорит Флойд. — Майки придётся очень сложно с Эрролом, и в этом плане его шансы на победу над Ломаченко намного лучше. Ломаченко не так хорош в работе по корпусу (как Спенс), и мы уже видели, как он падал в нокдаун, пропустив не самый сильный удар (от Хорхе Линареса в мае). Так что в боксе может произойти всё что угодно".

Напомним, что следующее выступление восстанавливающегося после травмы Василия предварительно запланировано на 1 декабря, а его соперником должен стать победитель предстоящего 25 августа боя за титул WBO между мексиканцем Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико.


Terrikon со ссылкой на vringe.com


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