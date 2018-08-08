Донбасс - Гомель - 6:5 Б: Обзор матча

Донецкий "Донбасс" провел вторую игру в рамках предсезонного турнира Кубок Салея.

Соперником дончан стал ХК "Гомель". Команды продемонстрировали сверхрезультативный хоккей забросив 10 шайб на двоих в основное время. Однако выявить победителя смогли только в серии послематчевых бросков – лучшими оказались дончане.

Кубок Салея, Беларусь

ХК "Донбасс" – ХК "Гомель" 6:5 Б (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Денискин (Фирсов), 1:26, 1:1 Суслов (Горанин - больш),18:58, 1:2 Сырей (Колосов), 21:04, 1:3 Труханов (Зайчик, Колосов - больш.), 25:00, 2:3 Денискин (Лялька, Смирнов), 27:53, 3:3 Коренчук (Романенко), 36:31, 3:4 Юрченко (Сусло, Точилкин) ,39:18, 4:4 Смирнов, 39:59, 5:4 Лялька (Игнатенко, Денискин) ,45:24, 5:5 Зайчик (Жидких), 48:38. Решающий буллит – Лялька.


Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


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