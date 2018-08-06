УЕФА развела по разным парам "Динамо" и "Спартак" на жеребьевке Лиги Чемпионов
Киевляне и москвичи не смогут встретиться на стадии плей-офф
Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, команды из РоSSии и Украины разводятся по разным парам, сообщает официальный сайт организации.
Следовательно, киевское "Динамо", если пройдет чешскую "Славию", на стадии плей-офф сыграет против амстердамского "Аякса" или льежского "Стандарда".
Напомним, в ходе сегодняшней жеребьевки Лиги Чемпионов определятся пары плей-офф, которые сыграют в заключительном раунде квалификации .
В 3-м раунде "Пути лиг" всего четыре пары, и четыре победителя разыграют на стадии плей-офф две путевки в групповой этап ЛЧ.
Рейтинг команды определяет ее сеяность.
Сеяные пары 3-го раунда: "Динамо" - "Славия", "Бенфика" - "Фенербахче"
Несеяные пары 3-го раунда: ПАОК - "Спартак", "Стандард" - "Аякс"
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
06.08.2018 14:16
06.08.2018 14:16