УЕФА развела по разным парам "Динамо" и "Спартак" на жеребьевке Лиги Чемпионов

Киевляне и москвичи не смогут встретиться на стадии плей-офф

Фото: twitter.com.uefa

Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, команды из РоSSии и Украины разводятся по разным парам, сообщает официальный сайт организации.

Следовательно, киевское "Динамо", если пройдет чешскую "Славию", на стадии плей-офф сыграет против амстердамского "Аякса" или льежского "Стандарда".

Напомним, в ходе сегодняшней жеребьевки Лиги Чемпионов определятся пары плей-офф, которые сыграют в заключительном раунде квалификации .

В 3-м раунде "Пути лиг" всего четыре пары, и четыре победителя разыграют на стадии плей-офф две путевки в групповой этап ЛЧ.

Рейтинг команды определяет ее сеяность.

Сеяные пары 3-го раунда: "Динамо" - "Славия", "Бенфика" - "Фенербахче"

Несеяные пары 3-го раунда: ПАОК - "Спартак", "Стандард" - "Аякс"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Блок рекламы


Похожие новости
Лига чемпионов: Динамо может сыграть с Аяксом или СтандардомЛига чемпионов: Динамо может сыграть с Аяксом или Стандардом
Украинец Лунин вновь не пропустил за "Реал" на Международном Кубке чемпионов. ФутболУкраинец Лунин вновь не пропустил за "Реал" на Международном Кубке чемпионов. Футбол
"Милан" обыграл "Барселону" на Международном Кубке чемпионов"Милан" обыграл "Барселону" на Международном Кубке чемпионов
В Формулу-1 приходят уже внуки великих чемпионовВ Формулу-1 приходят уже внуки великих чемпионов
Григорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. ФутболГригорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. Футбол
"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы (обновлено)"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы (обновлено)
"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы"Мариуполь" после победы над "Юргорденом" вышел в следующий раунд Лиги Европы
Лига чемпионов: Црвена Звезда оказалась сильнее Судувы и едет в ТрнавуЛига чемпионов: Црвена Звезда оказалась сильнее Судувы и едет в Трнаву
Лига чемпионов: Мальме выбил КлужЛига чемпионов: Мальме выбил Клуж
Лига чемпионов: Карабах разгромил Кукеси и сыграет с БАТЭЛига чемпионов: Карабах разгромил Кукеси и сыграет с БАТЭ
Последние новости
Подгружаем последние новости