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УЕФА развела по разным парам "Динамо" и "Спартак" на жеребьевке Лиги Чемпионов Киевляне и москвичи не смогут встретиться на стадии плей-офф Фото: twitter.com.uefa Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА , команды из РоSSии и Украины разводятся по разным парам, сообщает официальный сайт организации. Следовательно, киевское "Динамо", если пройдет чешскую "Славию", на стадии плей-офф сыграет против амстердамского "Аякса" или льежского "Стандарда". Напомним, в ходе сегодняшней жеребьевки Лиги Чемпионов определятся пары плей-офф, которые сыграют в заключительном раунде квалификации . В 3-м раунде "Пути лиг" всего четыре пары, и четыре победителя разыграют на стадии плей-офф две путевки в групповой этап ЛЧ. Рейтинг команды определяет ее сеяность. Сеяные пары 3-го раунда: "Динамо" - "Славия", "Бенфика" - "Фенербахче" Несеяные пары 3-го раунда: ПАОК - "Спартак", "Стандард" - "Аякс"

LB.ua

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