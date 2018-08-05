Минай вырывает победу у Чайки, Кремень теряет очки

В матче дебютантов второй лиги закарпатского "Миная" и киевской "Чайки" в первом матче в рамках ПФЛ в селе Минай хозяева сумели одержать волевую победу со счетом 2:1, забив два мяча на заключительных минутах. Благодаря этой победе "горностаи" с семью очками вышли на первое место в группе А.

Лидер группы Б кременчугский "Кремень" не сумел удержать победный счет с аутсайдером "Николаевом-2" - 1:1, и, таким образом, во второй лиге не осталось команд, которые бы не потеряли очки в стартовых трех турах первенства.

По стартовым матчам турнир обещает быть интересным и интригующим.

2018-19, Вторая лига Украины

Игровой день : 2018-08-04

"Горняк" - "МФК Металлург З" 3:1 (0:0)

Голы: Гвоздевич, 49 (1:0); Дяченко, 51 (1:1); Бука, 71 (2:1); Бука, 75 (3:1)

"Мир" - "Реал Фарма" 3:0 (0:0)

Голы: Доценко И., 62 (1:0); Бойко Ал., 79 (2:0); Кривич, 86 (3:0)

"Николаев-2" - "Кремень" 1:1 (0:0)

Голы: Серденюк, 49 (0:1); Бардадым, 58 (1:1)

"Полесье" - "Подолье" 0:0 (0:0)

Удаления: - Гресь, 75

"Энергия" - "Таврия" 1:1 (1:1)

Голы: Киреев Б., 4 (1:0); Воронченко, 43 (пенальти) (1:1)

"Минай" - "Чайка" 2:1 (0:1)

Голы: Тименко, 25 (0:1); Нуриев, 87 (1:1); Гегедош, 90 (2:1)

Удаления: - Грабчак, 32




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