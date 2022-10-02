"Динамо" мінімально обіграло "Минай" у матчі УПЛ

Кияни здобули три очки.

"Динамо" перемогло на виїзді
© ФК Динамо

У неділю, 2 жовтня, у рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги "Динамо" на виїзді зустрічалося з "Минаєм".

Київський клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Героєм зустрічі став Віктор Циганков, який на 51-й хвилині на лінії штрафного майданчика чудово спіймав м'яч і відправив круглого у ворота Бандури.

Зазначимо, що вже в доданий час "Мінай" міг зрівняти рахунок, проте Бойко потягнув з ближнього кута удар зі штрафного від господарів.

"Мінай" – "Динамо" – 0:1

Гол: Циганков, 51.

"Мінай": Бандура, Трубочкін (Рогозинський, 83), Нємчанінов, Горін, Гончар, Віттенчук, Кулієв, Твердохліб, Хахльов (Байдал, 78), Воробчак (Касімов, 78), Вишневський (Колесник, 77).

"Динамо" Київ: Бойко, Дубінчак (Вівчаренко, 68), Забарний, Попов, Тимчик, Шепелєв (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльський, Кабаєв (Перріс, 75), Гармаш (Беседін, 67), Циганков.

Ця перемога стала "Динамо" другою у чотирьох зіграних матчах чемпіонату та другою поспіль в УПЛ. Набравши шість очок, "Динамо" піднімається на дев'яте місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на шість очок.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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