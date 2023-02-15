Клуб УПЛ "Минай" зробив офіційну заяву про бійку з росіянами в Туреччині

У клубі розповіли деталі інциденту.

Клуб УПЛ
"Минай" назвав причину бійки
© ФК "Минай"

Клуб української Прем'єр-ліги "Минай" зробив офіційну заяву про бійку у турецькому готелі з футболістами російського клубу "Шинник".

Повідомлення опубліковано у соцмережах закарпатського клубу.

"Офіційна позиція ФК "Минай" стосовно виграної бійки у росіян. Вчора, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Sigunas сталася бійка за участю ФК "Минай" та предстаників країни 404 – ярославського "Шинника".

Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців.

ІІнформація російських пропагандитських ЗМІ стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників "Шинника" та побили гравця у ліфті – традиційна маячня. Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони "Шинника" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як "бросают".

Вже після закінчення сутички, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинувачили у підтримці України. Втрутитись довелося місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

Перед початком зборів головною вимогою ФК "Минай" до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити "Шинник" згодився готель. Закарпатці звертались до менеджменту Royal Seginus з вимогою виселити росіян, адже представники країни-терориста не мають права тренуватись та грати у футбол за межами своєї країни.

14 лютого минайці за розкладом відправилися на тренування. Слава Україні!".





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