Команда Формулы 1 Red Bull Racing приняла решение не продлевать контракт с Риккардо
Австралиец в конце сезона покинет австрийскую команду
Австрийская автогоночная команда Red Bull Racing, участвующая в чемпионате Формулы 1 приняла решение не продлевать контракт со своим боевым пилотом Даниэлем Риккардо, сообщается на официальном сайте "красных быков".
После окончания сезона 2018 года 29-летний австралиец станет свободным агентом.
"Мы хотим поблагодарить Риккардо за вклад в работу команды с 2014 года, ключевыми моментами нашего сотрудничества стали семь побед и 29 подиумов, которые он уже завоевал вместе с нами.
Мы продолжим рассматривать разные варианты при выборе напарника для Макса Ферстаппена на сезон 2019 года. Но впереди еще девять гонок в этом сезоне, в которым мы сделаем все, чтобы добиться с Максом и Даниэлем максимально возможных результатов", - заявил руководитель команды Кристиан Хорнер.
Не пролонгирование контракта с одним из лучших гонщиков паддока может породить цепную реакцию на рынке пилотов.
В частности, есть вероятность отставки Кими Райкконена, выступающего за "Феррари", контракт которого также истекает в конце нынешнего сезона.
Таким образом, Риккардо может воссоединиться в "Скудерии Феррири" с 4-кратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, с которым австралиец выступал в свое время вместе в "Ред Булл".
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Спорт
03.08.2018 15:04