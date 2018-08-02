Президент "Реала" озвучил цену, за которую клуб продаст Модрича в "Интер"

3/4 миллиарда евро должны отпугнуть любого покупателя

Фото: Realmadrid.com

Испании

Президент 33-кратного чемпиона– клуба "Реал" (Мадрид) Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что миланский "Интер" хочет купить полузащитника мадридцев, 33-летнего хорвата Луку Модрича.

"Единственный вариант, при котором Модрич уйдет куда-либо – если кто-то заплатит 750 млн евро", – цитирует Переса Marca.

Отметим, лучший игрок последнего Чемпионата мира выступает за "Реал" с 2012 года. Его нынешний контракт рассчитан еще на 2 года.

В составе мадридцев хавбек за 6 сезонов завоевал 14 трофеев, включая четыре кубка Лиги Чемпионов.