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2018-08-02
Президент "Реала" озвучил цену, за которую клуб продаст Модрича в "Интер"
3/4 миллиарда евро должны отпугнуть любого покупателя
Фото: Realmadrid.com
"Единственный вариант, при котором Модрич уйдет куда-либо – если кто-то заплатит 750 млн евро", – цитирует Переса Marca.
Отметим, лучший игрок последнего Чемпионата мира выступает за "Реал" с 2012 года. Его нынешний контракт рассчитан еще на 2 года.
В составе мадридцев хавбек за 6 сезонов завоевал 14 трофеев, включая четыре кубка Лиги Чемпионов.
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