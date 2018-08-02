"Эвертон" заплатил за игрока 20 млн евро, на груди у которого выбито тату со слоганом "Ливерпуля"

По-видимому, на медосмотре Луки Диня врачи "ирисок" были не очень внимательны

Фото: фк "Эвертон"

На груди у многомиллионного летнего приобретения "Эвертона" - французского левого защитника Луки Диня набито тату "You'll Never Walk Alone" - слова из гимна злейших врагов "ирисок" и соседей по портовому городу – ФК "Ливерпуль".

И для фанов "Эвертона" не играет никакой роли, что это тату француз выбил задолго до принятия решения перебраться на "синие" берега реки Мерси.

Напомним, Лука Динь подписал с "ирисками" пятилетний контракт. Каталонская "Барселона" за трансфер Диня получила 20 млн евро.

Лука Динь
Фото: Tizirl Digne/twitter
Лука Динь


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