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"Эвертон" заплатил за игрока 20 млн евро, на груди у которого выбито тату со слоганом "Ливерпуля" По-видимому, на медосмотре Луки Диня врачи "ирисок" были не очень внимательны Фото: фк "Эвертон" На груди у многомиллионного летнего приобретения "Эвертона" - французского левого защитника Луки Диня набито тату "You'll Never Walk Alone" - слова из гимна злейших врагов "ирисок" и соседей по портовому городу – ФК "Ливерпуль". И для фанов "Эвертона" не играет никакой роли, что это тату француз выбил задолго до принятия решения перебраться на "синие" берега реки Мерси. Напомним, Лука Динь подписал с "ирисками" пятилетний контракт. Каталонская "Барселона" за трансфер Диня получила 20 млн евро. Фото: Tizirl Digne/twitter Лука Динь

LB.ua

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