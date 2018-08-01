Усик отказался от звания Героя Украины

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Суперчемпион WBO украинский боксер Александр Усик заявил, что ему не нужно звание Герой Украины.

Об этом он сказал пресс-конференции, передает Tribuna.com.

"Звание героя? Не нужны мне никакие звезды, для своего народа, для определенного количества людей своей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого какие-то регалии. Вот когда ты идешь и люди говорят: мы за тебя молились, переживали, стояли на коленях и до 2-3 ночи смотрели без звука бой. Вот это признание, а не звезды, которые вы раздаете кому попало", - заявил Усик.

Напомним, 21 июля в Москве украинский боксер Александр Усик в поединке с россиянином Муратом Гассиевым завоевал звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

С победой Усика поздравил президент Украины Петр Порошенко. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру звание Героя Украины.

Однако не весь украинский политический эстеблишмент гордится победой нашего соотечественника. В частности, народный депутат Украины от партии УКРОП Виталий Куприй обратился к Усику с открытым письмом, в котором раскритиковал боксера за отсутствие патриотизма.