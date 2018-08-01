Из Стамбула - с тяжеленным возом медалей

Наши борцы вольного стиля возвращаются с рейтингового турнира высшей категории, прошедшего на турецких коврах, с тяжеленным возом медалей.
 
Там, в Стамбуле, они завоевали 15 наград (6 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых). Причем, если мужская половина украинской дружины была удостоена 4 (1+1+2), то женская - аж 11 (5+2+4)!
Фото Из Стамбула - с тяжеленным возом медалей
Фото: ukrwrestling.com
 
Так что приоритет, небезосновательно, отдадим нашим девчатам. А медальный почин у них в категории до 50 кг сделали, выступая тандемом, Оксана Ливач и Илона Семкив. Для Ливач самыми трудными были две схватки: первая с Риту из Индии (при ничейном счете 4:4 последнее результативное действие совершила Оксана) и в полуфинальной против своей подруги Илоны (2:0).
 
В остальных поединках Ливач не испытывала какого-то дискомфорта, а в финальном за 59 секунд (!) заработала 10 баллов, всухую досрочно разгромив Сарру Хамди из Туниса. А Семкив в схватке за бронзу расправилась с Риту - 13:7.
 
Еще три наши женские дуэта также затем сработали в медальном режиме. В категории до 57 кг не знала себе равных Ирина Чихрадзе-Харив. причем в финале она досрочно со счетом 11:0 взяла верх над индианкой Пооджа Дханда  И этим заодно отомстила той за свою подругу Татьяну Кит, у которой Дханга при ничейных 4:4 отобрала победу в 1/4 финала. Кит же в поединке за бронзу досрочно (10:0) переборола турчанку Михлику Озтюрк.
 
В следующей категории до 59 кг, по всем статьям превзойдя всех соперниц, в финале встретились наши Елена Кремзер и София Боднар. Успех в этом противостоянии был на стороне более опытной Кремзер (4:2).
 
А четвертый украинский тандем медалисток определился в категории до 65 кг. Илона Прокопевнюк досрочными победами прошагала в финал и там тоже раньше отведенного на схватку времени разобралась (14:3) с бывшей соотечественницей Ириной Нетребой, выступавшей под флагом Азербайджана. А Мария Ильчишин, уступив в 1/4 финала Нетребе, победила в споре за бронзу уже коренную азербайджанку Элис Манолову.
 
Пятое золото женской команде принесла Алла Белинская (категория до 68 кг). Во втором раунде она уверенно взяла верх над литовкой Данутой Домикайтите (7:0). Так случилось, что в финале они встретились вновь и теперь уже победа пришла к Белинской куда тяжелее (5:4).
 
Ольга Шнайдер (до 55 кг) прошагала в финал победным маршем, но в схватке за золото уступила Пинки из Индии (3:6). А Христина Береза (до 53 кг), проиграв в упорнейшем полуфинале турчанке Айшун Эрге (8:10), потом удовлетворилась бронзой,победив индианку Сеему (10:2).
 
У мужчин особенно отличился супертяж Александр Хоцяновский. Преодолев довольно-таки тернистый путь в финал, он в нем тоже одержал трудную победу над иранцем Ядоллой Мохеби (9:6). Бронзу в этой категории завоевал Николай Картавый. Он в 1/4 финала проиграл Мохеби (0:7), а в схватке за бронзу переборол турка Хусейна Чивелека (12:3).
 
Андрей Квятковский (до 70 кг), хотя и не проиграл в Стамбуле ни одной схватки, все же ограничился завоеванием серебра. Дело в том, что его финальный поединок с Баджрангом из Индии завершился нулевой ничьей и судьи почитали потом более активным азиатского борца.
 
Рустам Дудаев (до 79 кг) уступил в 1/2 финала азербайджанцу Ибрагиму Юсубову (4:10). А затем в поединке за бронзу переборол со счетом 7:0 Бахтияра Избассарова из Казахстана.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
СТАМБУЛ (Турция). Международный турнир «Яшар Догу». Мужчины. До 57 кг. 1. Гильман (США). 2. Рынчинов (Белоруссия). 3. Атли (Турция), Вики (Индия). 5. МАРКОВИЧ, АРАКЕЛЯН… 8. ЯЦЕНКО (все - Украина). 
 
До 61 кг. 1. Яхкеши (Иран). 2. Томар (Индия). 3. Хасанзада (Азербайджан), Бекренев (Белоруссия)… 14. И.БИЛЕЙЧУК (Украина). 
 
До 65 кг. 1. Насириафрачали (Иран). 2. Рахимзада (Азербайджан). 3. Бурхан, Ниязбеков (оба - Казахстан). 5. СВИРИД (Украина). 
 
До 70 кг. 1. Баджранг (Индия). 2. КВЯТКОВСКИЙ (Украина). 3. Мустафаев (Азербайджан), Кайя (Турция)… 8. БОРУТА (Украина). 
 
До 74 кг. 1. Чамисо (Италия). 2. Барроуз (США). 3. Сакаев, Бекжанов (оба - Казахстан)… 11. МИХАЙЛОВ. 12. ПАВЛОВ…  14. ЗАКАРИЕВ (все - Украина). 
 
До 79 кг. 1. Дейк (США). 2. Юсубов. 3. Хасанов (оба - Азербайджан), ДУДАЕВ (Украина). 
 
До 86 кг. 1. Тэйлор (США). 2. Сулейманов (Азербайджан). 3. Макоев (Словакия), Эрдын (Турция). 
 
До 92 кг. 1. Эбрахимизилваеи. 2. Каримимачиани (оба - Иран). 3. Янковский, Раджабов (оба - Белоруссия). 5. САГАЛЮК… 11. АРЧАЯ (оба - Украина). 
 
До 97 кг. 1. Алборов (Азербайджан). 2. Голейдж (Иран). 3. Снайдер (США), Яшарли (Турция). 5. АНДРЕЙЦЕВ… 13. МЧЕДЛИДЗЕ. 
 
До 125 кг. 1. ХОЦЯНОВСКИЙ (все - Украина). 2. Мохеби (Иран). 3. КАРТАВЫЙ (Украина), Гвяздовски (США).
 
Женщины. До 50 кг. 1. ЛИВАЧ (Украина). 2. Хамди (Тунис). 3. Сейкариу (Румыния), СЕМКИВ (Украина). 
 
До 53 кг. 1. Дороган (Азербайджан). 2. Эрге (Турция). 3. БЕРЕЗА (Украина). 
 
До 55 кг. 1. Пинки (Индия). 2. ШНАЙДЕР (Украина). 3. Думан (Турция). 
 
До 57 кг. 1. ЧИХРАДЗЕ-ХАРИВ (Украина). 2. Дханда (Индия). 3. КИТ (Украина), Колесник (Азербайджан). 
 
До 59 кг. 1. КРЕМЗЕР. 2. БОДНАР (обе - Украина). 3. Балали (Индия). 
 
До 62 кг. 1. Юсейн (Болгария). 2. Тыныбекова (Киргизия). 3. Сарита (Индия), Нимеш (Германия)… 11. КОЛЯДЕНКО. 
 
До 65 кг. 1. ПРОКОПЕВНЮК (обе - Украина). 2. Нетреба (Азербайджан). 3. ИЛЬЧИШИН (Украина), Гита (Индия). 
 
До 68 кг. 1. БЕЛИНСКАЯ (Украина). 2. Домикайтите (Литва). 3. Шелль (Германия). 
 
До 72 кг. 1. Алтуг (Турция). 2. Раджни (Индия). 3. Улусой (Турция). 
 
До 76 кг. 1. Роттер-Фоккен (Германия). 2. Адар (Турция). 3. Алиева (Азербайджан)… 6. ШУСТОВА (Украина).


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