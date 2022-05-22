Украинцы выиграли 48 медалей на Всемирной гимназиаде-2022

Украинская сборная завоевала 11 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей на соревнованиях по школьному спорту Всемирной гимназиаде-2022, которая проходила с 14 по 22 мая 2022 года во Франции. Несмотря на войну в Украине, в соревнованиях в Нормандии приняли участие 93 учеников и учениц в возрасте от 16 до 18 лет.

«Во время соревнований украинская сборная завоевала 11 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей, благодаря чему наши спортсмены вошли в десятку лидеров среди 63 стран. Для государства участвовать в таких приоритетных международных ученических соревнованиях – это большая честь, гордость и ответственность», – цитирует министра Сергея Шкарлета пресс-служба Министерства образования и науки Украины.