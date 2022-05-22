Украинцы выиграли 48 медалей на Всемирной гимназиаде-2022

Несмотря на все, юные спортсмены со всей страны поехали на соревнования во Францию, информирует ZN.ua.

Украинцы выиграли 48 медалей на Всемирной гимназиаде-2022
© Министерство образования и науки Украины

Украинская сборная завоевала 11 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей на соревнованиях по школьному спорту Всемирной гимназиаде-2022, которая проходила с 14 по 22 мая 2022 года во Франции. Несмотря на войну в Украине, в соревнованиях в Нормандии приняли участие 93 учеников и учениц в возрасте от 16 до 18 лет.

«Во время соревнований украинская сборная завоевала 11 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей, благодаря чему наши спортсмены вошли в десятку лидеров среди 63 стран. Для государства участвовать в таких приоритетных международных ученических соревнованиях – это большая честь, гордость и ответственность», – цитирует министра Сергея Шкарлета пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Ученическая сборная Украины соревновалась в таких видах спорта как бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, свободная борьба, греко-римская борьба, пляжный волейбол, спортивная гимнастика, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивное ориентирование, брейкинг, настольный теннис. регби 7, стрельба из лука и фехтование.


Ирина Знась, ZN.ua

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