Украинцы Костевич и Омельчук выиграли серебро на этапе Кубка мира по стрельбе

Дуэт украинцев стал вторым в Баку.

Украинцы Костевич и Омельчук выиграли серебро на этапе Кубка мира по стрельбе
Костевич и Омельчук стали вторыми в Баку
© НОК Украины

Сборная Украины завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку (Азербайджан).

Награду удалось выиграть в турнире смешанных пар по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, где выступали Елена Костевич и Олег Омельчук, а также Юлия и Павел Коростылевы.

В квалификации Костевич и Омельчук стали лучшими, но в финале уступили греческому дуэту Анны Коракаки и Дионисиса Коракакиса со счетом 16:6. Таким образом, украинцы стали серебряными призерами Кубка мира.

Павел и Юлия Коростылевы в поединке за бронзу проиграли сербам Зоране Арунович и Дамиру Микечу.

Стоит отметить, что на Олимпиадах в активе Елены Костевич золото Афин-2004, а также две бронзы Лондона-2012 и бронза Токио-2020 в паре с Олегом Омельчуком.


Данил Слесь, ZN.ua

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