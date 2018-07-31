Чемпионат Европы (U-18): В ожидании Испании

Юниорская сборная Украины стартовала на континентальном первенстве.
 
Два года назад украинская сборная, заняв на турнире в Скопье второе место, завоевала право выступать в дивизионе А, и в минувшем сезоне сохранила свое место среди сильнейших, благодаря фееричной игре Иссуфа Санона и победу в ключевом поединке с Латвией.
Фото Чемпионат Европы (U-18): В ожидании Испании
Воскресенье. Лиепая. Босния - Украина - 67:80. Денис КЛЕВЗУНИК (№99) выигрывает подбор. Фото: fiba.com
 
А вот чего можно ожидать от нынешнего состава «сине-желтых» на соревнованиях, хозяином которых является та же Латвия, вопрос изначально звучал риторически. Ведь, с одной стороны, в нем нет ярко выраженного лидера образца того же Санона, с другой, как раз этот факт и мог помочь игрокам сплотиться в монолитный амбициозный коллектив. Естественно, здесь многое зависело от сноровки наставника Дмитрия Маркова, в распоряжении которого оказались небезынтересные исполнители. 
 
Тем более, перед глазами есть пример выступлений команды U-20, которая в аналогичной ситуации сумела сенсационно одолеть испанцев, а также фактически на равных отыграть с мощными хорватами и французами. Правда, в итоге все завершилось разгромом от Турции и борьбой за сохранение прописки в элите, но это уже совсем другая история. А вот потрясающая игровая дисциплина, стойкий характер и  безграничная самоотверженность подопечных Вадима Пудзырея в вышеупомянутых матчах вполне могли сослужить более молодому поколению весьма полезную службу. По крайней мере, так казалось изначально…
 
Группа C
 
1-й тур
 
УКРАИНА - ФИНЛЯНДИЯ - 56:81 (13:29, 13:15, 16:16, 14:21)
 
Украина: Орзул (5), Шорсткий (10 + 5 подборов + 3 перехвата), Клевзуник (10), Новицкий (2), Марковецкий (9) - старт; Ким (7), Грицак (4 + 6 подборов + 3 перехвата), Фреш-Стаханов (0 + 5 подборов), Сорочан (2), Чернега (2), Швец (3), Заец (2).
 
Финляндия: Гранлунд (9), Амзил (3 + 3 блок-шота), Янтунен (20 + 8 подборов + 7 передач), Тайнамо (8), Тахванайнен (22 + 7 подборов) - старт; Сторгард (5), Сайантила (6 + 5 подборов), Эксаусиа (3 + 5 подборов + 5 передач), Уотила (3), Раутасало (2), Тимонен, Лахдетниеми.
 
Однако начало стартового поединка на турнире показал полную неготовность украинцев противостоять стартовому же волнению, в совокупности с отменным настроем соперников. Те сразу же включили повышенные обороты, заставили наших ребят частенько ошибаться, побежали в отрывы и забросали их кольцо градом трехочковых попаданий. Здесь особенно отличились Вилле Тахванайнен, реализовавший в итоге 6 из 10 попыток, и Микаэль Янтунен, на счету которого три точных дальних броска из четырех. 
 
Впрочем, далее Виталий Шорсткий и Денис Клевзуник сумели растормошить своих партнеров, и характер противостояния относительно выровнялся. Однако неплохой шанс переломить ход борьбы в третьей четверти подопечные Дмитрия Маркова не использовали: процент реализации дальних атак выдали катастрофический (всего 2 попадания из 14 попыток!), а «затоптать» оппонентов под обоими щитами у Андрея Грицака и Владимира Марковецкого не получилось. В результате финские баскетболисты вновь поймали кураж и организовали решающий рывок, приведший к разгромному поражению Украины.
 
2-й тур
 
БОСНИЯ - УКРАИНА - 67:80 (19:15, 14:18, 13:27, 21:20)
 
Босния: Рамльяк (15 + 6 передач), Хрстич (5), Босняк (9), Маткович (8 + 7 подборов + 3 перехвата), Илич (17) - старт; Субашич (11 + 3 перехвата), Мехич (2), Дедаич, Омерович, Бегич, Камерич. 
 
Украина: Орзул (3), Шорсткий (12 + 6 подборов), Клевзуник (15), Грицак (17 + 5 подборов + 6 перехватов + 2 блок-шота), Марковецкий (13 + 9 подборов + 3 блок-шота) - старт; Заец (16), Новицкий (4 + 9 подборов), Ким, Сорочан, Фреш-Стаханов, Швец.
 
Умение сделать правильные выводы из неудачи - завидное качество и, как оказалось, украинским баскетболистам оно присуще. Правда, значимость высоких скоростей в полной мере подопечные Дмитрия Маркова осознали лишь после большого перерыва. Но зато когда включили их - от обороны соперников только щепки полетели! Проворность Шорсткого позволила частенько выводить на свободные броски из-под чужого щита Грицака и Марковецкого, а еще очень продуктивно вошел с лавочки в игру Илья Заец. У боснийцев же резервов для успешного контрудара не нашлось. 
 
Таким образом, сборная Украины несколько реабилитировалась, но в заключительном матче группового раунда ее ожидает поединок с Испанией, которая в любой возрастной группе претендует только на самые высокие места. Соответственно, наших ребят ожидает серьезное испытание на прочность.
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине
 
Испания - Босния - 94:64. Финляндия - Испания - 55:78. 
 
И В П ИО О
 
1. Испания 2 2 0 172-119 4
 
2. Финляндия 2 1 1 136-134 3
 
3. УКРАИНА 2 1 1 136-148 3
 
4. Босния 2 0 2 131-174 2
 
3-й тур, 31 июля: Испания - УКРАИНА, Финляндия - Босния. 
 
Группа A. Греция - Италия - 81:65. Хорватия - Латвия - 77:73. Италия - Хорватия - 74:67. Латвия - Греция - 80:74. 
Греция, Латвия, Хорватия, Италия - 3. 
 
Группа B. Турция - Германия - 73:67. РоSSия - Франция - 82:80. Франция - Турция - 78:67. Германия - РоSSия - 75:72. 
Франция, РоSSия, Германия, Турция - 3. 
 
Группа D. Великобритания - Черногория - 87:78. Литва - Сербия - 92:87. Сербия - Великобритания - 102:71. Черногория - Литва -77:79. 
Литва - 4, Сербия, Великобритания - 3, Черногория - 2. 


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