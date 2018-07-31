Чемпионат Европы (U-18): В ожидании Испании

Юниорская сборная Украины стартовала на континентальном первенстве.
Два года назад украинская сборная, заняв на турнире в Скопье второе место, завоевала право выступать в дивизионе А, и в минувшем сезоне сохранила свое место среди сильнейших, благодаря фееричной игре Иссуфа Санона и победу в ключевом поединке с Латвией.
А вот чего можно ожидать от нынешнего состава «сине-желтых» на соревнованиях, хозяином которых является та же Латвия, вопрос изначально звучал риторически. Ведь, с одной стороны, в нем нет ярко выраженного лидера образца того же Санона, с другой, как раз этот факт и мог помочь игрокам сплотиться в монолитный амбициозный коллектив. Естественно, здесь многое зависело от сноровки наставника Дмитрия Маркова, в распоряжении которого оказались небезынтересные исполнители.
Тем более, перед глазами есть пример выступлений команды U-20, которая в аналогичной ситуации сумела сенсационно одолеть испанцев, а также фактически на равных отыграть с мощными хорватами и французами. Правда, в итоге все завершилось разгромом от Турции и борьбой за сохранение прописки в элите, но это уже совсем другая история. А вот потрясающая игровая дисциплина, стойкий характер и безграничная самоотверженность подопечных Вадима Пудзырея в вышеупомянутых матчах вполне могли сослужить более молодому поколению весьма полезную службу. По крайней мере, так казалось изначально…
Группа C
1-й тур
УКРАИНА - ФИНЛЯНДИЯ - 56:81 (13:29, 13:15, 16:16, 14:21)
Однако начало стартового поединка на турнире показал полную неготовность украинцев противостоять стартовому же волнению, в совокупности с отменным настроем соперников. Те сразу же включили повышенные обороты, заставили наших ребят частенько ошибаться, побежали в отрывы и забросали их кольцо градом трехочковых попаданий. Здесь особенно отличились Вилле Тахванайнен, реализовавший в итоге 6 из 10 попыток, и Микаэль Янтунен, на счету которого три точных дальних броска из четырех.
Впрочем, далее Виталий Шорсткий и Денис Клевзуник сумели растормошить своих партнеров, и характер противостояния относительно выровнялся. Однако неплохой шанс переломить ход борьбы в третьей четверти подопечные Дмитрия Маркова не использовали: процент реализации дальних атак выдали катастрофический (всего 2 попадания из 14 попыток!), а «затоптать» оппонентов под обоими щитами у Андрея Грицака и Владимира Марковецкого не получилось. В результате финские баскетболисты вновь поймали кураж и организовали решающий рывок, приведший к разгромному поражению Украины.
2-й тур
БОСНИЯ - УКРАИНА - 67:80 (19:15, 14:18, 13:27, 21:20)
Умение сделать правильные выводы из неудачи - завидное качество и, как оказалось, украинским баскетболистам оно присуще. Правда, значимость высоких скоростей в полной мере подопечные Дмитрия Маркова осознали лишь после большого перерыва. Но зато когда включили их - от обороны соперников только щепки полетели! Проворность Шорсткого позволила частенько выводить на свободные броски из-под чужого щита Грицака и Марковецкого, а еще очень продуктивно вошел с лавочки в игру Илья Заец. У боснийцев же резервов для успешного контрудара не нашлось.
Таким образом, сборная Украины несколько реабилитировалась, но в заключительном матче группового раунда ее ожидает поединок с Испанией, которая в любой возрастной группе претендует только на самые высокие места. Соответственно, наших ребят ожидает серьезное испытание на прочность.
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