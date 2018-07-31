УХЛ: новичок чемпионата Украины подписал россиянина

РоSSийский защитник Сергей Афанасьев в сезоне 2018/19 будет защищать цвета новосозданного ХК "Днепр".

24-летний хоккеист ранее уже выступал в чемпионате Украины. В сезоне 2015/16 он выиграл серебряные медали с киевскими "Дженералз", став самым результативным защитником сезона – 51 игра, 67 очков (25+42). Следующий сезон Сергей также начал в составе «генералов», но после перешел в «Кривбасс» и стал бронзовым призером УХЛ с криворожанами.

Последний сезон Афанасьев провел в чемпионате Румынии, где играл за "Стяуа". Там его статистика составила 16 матчей регулярного чемпионата 9 (3+6) и 8 игр плей-офф 3 (1+2). Напомним, что херсонский клуб уже подписал контракты с нападающим Кириллом Бондаренко, вратарём Олегом Петровым и защитником Ильёй Декало.