Артема Милевского зовут в чемпионат Украины

Менеджер нападающего Александр Панков рассказал о вариантах для продолжения карьеры известного игрока.

- Вы сказали, что есть четыре предложения по Милевскому. В каких чемпионатах выступают эти команды?

- Они из стран ближнего зарубежья. К тому же, есть два предложения из чемпионата Украины. Естественно, речь идет о командах Премьер-лиги. Но Артем уже много раз говорил, что кроме "Динамо" Киев ему сложно себя представить в другой украинской команде.

Что касается остальных двух предложений, то одна из команд ближнего зарубежья играет в еврокубках, вторая команда тоже недавно выступала на европейской арене. Но, я не могу назвать эти клубы. Это будет некорректно с моей стороны.

Могу только уточнить, что команда, с которой мы ведем переговоры очень известна в своей стране. В позапрошлом сезоне она выигрывала чемпионат. Это клуб с хорошим именем и богатой историей. Вчера эта команда выступала во втором раунде Лиги Европы. Этот вариант нам интересен, но пока что мы не можем найти общий язык по срокам контракта и по финансовым условиям. Так что переговоры продолжаются. Источник:


Terrikon со ссылкой на footboom.com


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