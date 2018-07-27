Чемпионы Англии приняли предложение новичка АПЛ по Зинченко – СМИ. Футбол

Украинец все ближе к уходу из "Манчестер Сити"

Чемпионы Англии приняли предложение новичка АПЛ по Зинченко – СМИ
Александр Зинченко

"Манчестер Сити" ответил согласием на предложение новичка Английской Премьер-Лиги – клуба "Вулверхэмптон" по трансферу украинского легионера "горожан" Александра Зинченко.

Чемпионы Англии согласились продать 21-летнего футболиста за 16 млн фунтов, сообщает Mirror.

Ранее прошла информация, что интерес "волков" к Зинченко пропал после подписания защитника испанской "Сельты" Хонни Кастро. Однако, вполне возможно, что "Вулверхэмптон" рассматривает украинца именно как полузащитника, а не крайнего защитника.

Сам игрок предпочитает остаться в стане чемпионов Англии.

"Честно говоря, я считаю, что "Манчестер Сити" сейчас одна из лучших команд в мире", - заявил Александр, который в настоящее время находится на предсезонном туре "МанСити" в США.

Напомним, в прошлом сезоне Зинченко провел за "горожан" 14 матчей, из них 6 игр – в АПЛ.


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