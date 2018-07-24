ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

В их числе - капитан французской сборной Антуан Гризманн, игроки сборной Франции Киллиан Мбаппе и Рафаэль Варан, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, капитан сборной Аргентины Лионель Месси, капитан сборной Хорватии Лука Модрич, капитан сборной Англии Гарри Кейн, капитан сборной Египта Мохаммед Салах, бельгийские полузащитники Эден Азар и Кевин Де Брюйне.
OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018: Cristiano Ronaldo Kevin De Bruyne Antoine Griezmann Eden Hazard Harry Kane Kylian Mbappe Lionel Messi Luka Modric Mohamed Salah Raphael Varane
Кроме того, ФИФА представила список из 11 тренеров, из которых будет выбран самый лучший в 2018 году.В их числе - тренер сборной Франции Дидье Дешам, тренер хорватской сборной Златко Далич, тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер "Атлетико" Диего Симеоне, тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, тренер "Реала" в сезоне 2017/2018 Зинедин Зидан, тренер роSSийской сборной Станислав Черчесов.
Победители будут определены путем голосования на сайте ФИФА.
Ранее ФИФА назвала футболистов, которые вошли в символическую сборную Чемпионата мира-2018. Самое большое представительство, по традиции, получила команда-триумфатор турнира - сборная Франции.
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