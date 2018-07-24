Лига чемпионов: загребское Динамо снимает все вопросы с Хапоэлем

Загребское "Динамо" уже может чувствовать себя участником третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Сегодня хорваты отправили пять безответных мячей в ворота "Хапоэля" Беэр-Шева. Если не произойдет ничего непредвиденного, в следующем раунде "Динамо" сразится с "Астаной" или "Мидтъюлландом".

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Динамо" (З) - "Хапоэль" (Б-Ш) 5:0 (2:0)

Голы: Хайрович, 22 (1:0); Оршич, 28 (2:0); Адеми, 51 (3:0); Адеми, 62 (4:0); Будимир, 83 (5:0)

"Динамо": Загорац; Дилавер; Леовац; Теофил-Катерин; Адеми; Оршич (Ситум, 74); Гояк; Ольмо; Стоянович П.; Хайрович (Фиолич, 85); Будимир (Ходжич, 70)

"Хапоэль": Анестис; Сету (Маман, 46); Битон; Биттон Б.; Цедек; Таха; Эйнбиндер (Бен-Басат, 73); Огу; Меликсон; Эзра (Тони Нвакаим, 54); Сахар Б.

Предупреждения: Стоянович П., 4; Хайрович, 5; Гояк, 92 - Битон, 48; Таха, 49




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