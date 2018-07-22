Усик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе

РоSSиянин Гассиев проиграл по решению судей.

Украинский боксер Александр Усик не оставил шансов россиянину Мурату Гассиеву в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который состоялся сегодня ночью в Москве. Если в в первых нескольких раундах россиянин держался на равных, то дальше у него не было никаких шансов на успех.

Фото: twitter.com/wbsuperseries

В результате Усик одержал победу единогласным решением судей (120:108, 119:109, 119:109) и стал чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

Это пятнадцатая победа украинца в профессиональной карьере.

Александр Усик стал всего лишь третьим абсолютным чемпионом мира в истории тяжелого веса. Прежде подобным статусом могли похвастаться легендарный Эвандер Холифилд и О’Нил Белл.

Фото: twitter.com/wbsuperseries


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