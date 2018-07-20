Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира

Решение форварда "Милана" Николы Калинича отказаться выходить на замену в матче чемпионата мира с Нигерией, не повинуясь тренеру сборной Златко Даличу, скорее всего, скажется на всей его жизни. В то время, как остальные игроки хорватской сборной становились национальными героями, он играл в бильярд.

И хотя его товарищи по национальной команде решили, что Калинич также должен получить серебряную медаль, которую они выиграли без его помощи, 30-летний нападающий поблагодарил, но отказался от этого предложения.

"Спасибо, но я не играл в РоSSии", - цитируют Калинича "Спортске новости".

Напомним, Калинич еще в товарищеском матче против сборной Бразилии на "Энфилде" отказался входить в игру со скамейки запасных из-за предполагаемой боли в спине, и на эту же причину сослался при отказе выходить на замену на последних минутах с Нигерий. После пропущенной на следующий день тренировки, у Далича закончилось терпение, и 18 июня он отправил Калинича домой в Сплит.

"Я не доволен и не горжусь этим, но я ничего не сделал для этого. Я дал возможность вернуться ему и в последний раз, когда прождал его весь день. Мне жаль, что это произошло, но я больше не вернусь к нему", - признался недавно Златко Далич.

В данный момент Калинич начал подготовку к сезону в составе "Милана", но одной ногой уже в "Атлетико". По информации испанской "Марки", трансфер может состояться еще до конца недели...


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