Усик: Перед боем против Гассиева спарринговал с Кличко

В Москве состоялась пресс-конференция перед долгожданным боем Гассиев-Усик за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. На ней Усик рассказал о расставании с тренером Анатолием Ломаченко, о любительской школе, а также о перспективах подняться на категорию выше.

- Всем здравствуйте. Приветствую на долгожданной пресс-конференции.

Наверное, расстаться с тренером можно было бы и раньше, но всему свое время. Анатолий Николаевич - очень близкий мне человек, много работал с ним в аматорах и часто обращаюсь за советом. Он всегда говорит, что окончательное решение стоит принимать мне.

Любительская карьера очень мне помогла. Много было работы над школой. Спасибо первому тренеру Сергею Юрьевичу Лапину. Он научил меня боксировать, шагать, бить и любить этот вид спорта. Но сравнивать любительский бокс и профессиональный неуместно, потому что если не закончил школу, то в институте делать нечего.

Переход в супертяжелый вес? Такие мысли есть.

Я родился в один день с Мохаммедом Али. Мой тренер Лапин часто мне показывал его поединки. Больше всего мне симпатизировало то, что Али многим жертвовал ради других людей, даже боксом.

Спарринг-партнерами в этот раз были не Папин и Князев, а Кличко и Гвоздик. Были и другие боксеры, - сказал Усик.

Напомним, Усик и Гассиев выйдут на ринг уже послезавтра.