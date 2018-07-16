В ФФУ подтвердили, что матч Десна - Шахтер состоится в Чернигове

Как сообщает официальный сайт "Десны", сегодня стадион имени Гагарина в Чернигове проинспектировал глава комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Геннадий Прокопович. Кроме того, вместе с руководителем комитета инфраструктуру стадиона изучал администратор ФК "Шахтер" Сергей Матяж.

"Сегодня на стадионе состоялось совещание с участием представителей "Шахтера" и "Десны", а также руководства комплекса. Стадион "Десны" уже допущен к матчам Премьер-лиги решением Исполкома. И матч первого тура между "Десной" и "Шахтером" состоится в Чернигове 25 июля в 19:00. Стадион находится в реестре, все нормально", - заявил Прокопович.

Таким образом, игра "Десна" - "Шахтер" пройдет на стадионе имени Гагарина 25 июля, начало матча в 19:00.