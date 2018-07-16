Льорис: После моей ошибки сборная Франции проснулась и довела матч до победы

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над Хорватией (4:2) в финале ЧМ-2018. Вратарь допустил грубую ошибку, которая позволила хорватам забить второй мяч.

«Второй пропущенный мяч? При счёте 1:1 я бы, скорее всего, так не сыграл. Ошибки – часть игры. Эта ситуация случилась при 4:1, когда игра была практически сделана. Важнее, что удалось мне спасти при счёте 1:1. А в том эпизоде дело не только во мне — голу предшествовали ещё и пасы назад.

Мы вообще были шокированы. Вели в финале со счётом 4:1, не имея особо голевых моментов. Мы расслабились. После моей ошибки счёт стал 4:2, все проснулись и довели матч до победы».

Франция - Хорватия 4:2 (2:1)



Голы: Манджукич, 18 (автогол) (1:0); Перишич И., 28 (1:1); Гризманн, 38 (пенальти) (2:1); Погба, 59 (3:1); Мбаппе, 65 (4:1); Манджукич, 69 (4:2)



