Льорис: После моей ошибки сборная Франции проснулась и довела матч до победы

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над Хорватией (4:2) в финале ЧМ-2018. Вратарь допустил грубую ошибку, которая позволила хорватам забить второй мяч.

«Второй пропущенный мяч? При счёте 1:1 я бы, скорее всего, так не сыграл. Ошибки – часть игры. Эта ситуация случилась при 4:1, когда игра была практически сделана. Важнее, что удалось мне спасти при счёте 1:1. А в том эпизоде дело не только во мне — голу предшествовали ещё и пасы назад.

Мы вообще были шокированы. Вели в финале со счётом 4:1, не имея особо голевых моментов. Мы расслабились. После моей ошибки счёт стал 4:2, все проснулись и довели матч до победы».

Франция - Хорватия 4:2 (2:1)

Голы: Манджукич, 18 (автогол) (1:0); Перишич И., 28 (1:1); Гризманн, 38 (пенальти) (2:1); Погба, 59 (3:1); Мбаппе, 65 (4:1); Манджукич, 69 (4:2)

Terrikon со ссылкой на Чемпионат


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Михаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать всеМихаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать все
Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  
В Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболуВ Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболу
Игроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. ФутболИгроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. Футбол
Украинцы обвалили рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook. ФутболУкраинцы обвалили рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Ареола выиграл ЧМ, не сыграв за сборную Франции ни одного матчаАреола выиграл ЧМ, не сыграв за сборную Франции ни одного матча
Моуринью: Хорватия проиграла из-за ошибки в концепции использования VAR. ФутболМоуринью: Хорватия проиграла из-за ошибки в концепции использования VAR. Футбол
Сборная Франции - чемпион мира по футболу!Сборная Франции - чемпион мира по футболу!
Пресс-атташе сборной Франции оконфузился на пресс-конференции, перепутав имена Умтити и ПогбаПресс-атташе сборной Франции оконфузился на пресс-конференции, перепутав имена Умтити и Погба
Балашов: Нужно перенести победы на сборах на чемпионатБалашов: Нужно перенести победы на сборах на чемпионат
Сборная Туниса осталась без тренераСборная Туниса осталась без тренера
Финальный матч ЧМ-2018 доверили ПитанеФинальный матч ЧМ-2018 доверили Питане
Истанбулспор - Мариуполь - 0:2: обзор матчаИстанбулспор - Мариуполь - 0:2: обзор матча
Моуринью: Эмоции были сильными, но сам матч не оченьМоуринью: Эмоции были сильными, но сам матч не очень
ФИФА расследует высказывание хорватского футболиста "Слава Украине!" после победы над РФФИФА расследует высказывание хорватского футболиста "Слава Украине!" после победы над РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости