Скандал на юниорском чемпионате мира: 16-летняя призерша выглядит гораздо старше

Гирмавит Габрижихаир стала бронзовым призером в стайерской дистанции

На молодежном чемпионате мира (U-20), который в эти дни проходит в финском Тампере, разгорелся скандал вокруг 16-летней бронзовой призерши в беге на 5000 м Гирмавит Габрижихаир из Эфиопии.

Дело в том, что, как указано в ее профиле на сайте Межднародной федерации легкой атлетики (IAAF), эфиопка родилась 21 ноября 2001 года.

Фото: IAAF

Однако на самом деле Гермавит выглядит намного старше.

Фото: @oscarhusillos

Многие в мире спорта всерьез усомнились в том, что спортсменке действительно 16 лет и что она имеет право участвовать в соревнованиях в этой возрастной категории.