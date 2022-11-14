"Я його не поважаю": Роналду принизив тренера МЮ у скандальному інтерв'ю

Португалець пройшовся по наставнику команди.

Роналду повернувся до МЮ минулого літа
© Андрій Товстbженко, ZN.UA

Форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду дав півторагодинне інтерв'ю у шоу Пірса Моргана Uncensored, у якому висловився про свою ситуацію у команді.

"Я почуваюся зрадженим через те, як зі мною вчинили в "Манчестер Юнайтед". Я роздратований тим, що мене зробили білою вороною, яку звинувачують у всьому, що пішло в клубі не так і активно витісняють.

Я не поважаю нашого головного тренера тен Хага, бо він не виявляє поваги до мене. Якщо ви не поважаєте мене, я ніколи не поважатиму вас. Я люблю "Манчестер Юнайтед", я люблю вболівальників, вони завжди на моїй стороні. Але якщо вони хочуть зробити все по-іншому, вони повинні змінити багато речей", - сказав Роналду.

Нагадаємо, що у жовтні "Манчестер Юнайтед" виключив Роналду зі складу після відмови вийти на заміну у матчі АПЛ. Через деякий час клуб повернув португальця до складу.

Варто зазначити, що під час міжсезоння Кріштіану Роналду хотів залишити "Манчестер Юнайтед", щоб грати у Лізі чемпіонів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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