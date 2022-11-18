"Манчестер Юнайтед" зробив офіційну заяву після скандального інтерв'ю Роналду

Клуб уперше прокоментував скандал зі своєю зіркою.

37-річний Роналду повернувся до МЮ минулого літа
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На офіційному сайті "Манчестер Юнайтед" опубліковано заяву про скандальне інтерв'ю форварда команди Кріштіану Роналду журналісту Пірсу Моргану.

"Манчестер Юнайтед" сьогодні вранці вжив відповідних заходів у відповідь на недавнє інтерв'ю Кріштіану Роналду ЗМІ. Ми не даватимемо подальших коментарів, поки цей процес не завершиться", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у жовтні "Манчестер Юнайтед" виключив Роналду зі складу після відмови вийти на заміну у матчі АПЛ. Через деякий час клуб повернув португальця до складу.

У листопаді зірковий португалець у розмові з журналістом Пірсом Морганом розкритикував МЮ, а також заявив, що не поважає головного тренера команди Еріка тен Хага.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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