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2022-11-18
"Манчестер Юнайтед" зробив офіційну заяву після скандального інтерв'ю Роналду
Клуб уперше прокоментував скандал зі своєю зіркою.
На офіційному
"Манчестер Юнайтед" сьогодні вранці вжив відповідних заходів у відповідь на недавнє інтерв'ю Кріштіану Роналду ЗМІ. Ми не даватимемо подальших коментарів, поки цей процес не завершиться", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, що у жовтні "Манчестер Юнайтед" виключив Роналду зі складу після відмови вийти на заміну у матчі АПЛ. Через деякий час клуб повернув португальця до складу.
У листопаді зірковий португалець у розмові з журналістом Пірсом Морганом розкритикував МЮ, а також заявив, що не поважає головного тренера команди Еріка тен Хага.
Олексій Леонічев, ZN.ua