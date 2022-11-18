"Манчестер Юнайтед" зробив офіційну заяву після скандального інтерв'ю Роналду

На офіційному сайті "Манчестер Юнайтед" опубліковано заяву про скандальне інтерв'ю форварда команди Кріштіану Роналду журналісту Пірсу Моргану.

"Манчестер Юнайтед" сьогодні вранці вжив відповідних заходів у відповідь на недавнє інтерв'ю Кріштіану Роналду ЗМІ. Ми не даватимемо подальших коментарів, поки цей процес не завершиться", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у жовтні "Манчестер Юнайтед" виключив Роналду зі складу після відмови вийти на заміну у матчі АПЛ. Через деякий час клуб повернув португальця до складу.

У листопаді зірковий португалець у розмові з журналістом Пірсом Морганом розкритикував МЮ, а також заявив, що не поважає головного тренера команди Еріка тен Хага.