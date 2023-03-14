Нічому життя не вчить: Ломаченко знову вляпався у скандал через позицію щодо УПЦ МП

Боксер Василь Ломаченко опублікував скандальний пост, присвячений питанню Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), інформує Апостроф.

Провокативну публікацію український спортсмен розмістив на заблокованій від українців сторінці у соцмережі Instagram.

Ломаченко поділився зверненням митрополита Антонія Паканича, який говорить про "рейдерство" з боку української влади, утиски Української православної церкви МП, просить не виганяти представників цієї церкви з Києво-Печерської Лаври.

"З нами Бог! Хай буде мир!", - написав ексчемпіон світу з боксу у трьох дивізіонах.

Наприкінці січня сторінка спортсмена в цій соцмережі стала недоступною для громадян України.

Раніше Ломаченко неодноразово поширював у мережі публікації на підтримку УПЦ МП та критику дій української влади щодо церкви, яка тісно пов'язана з російськими окупантами.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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