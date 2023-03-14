Нічому життя не вчить: Ломаченко знову вляпався у скандал через позицію щодо УПЦ МП

Боксер Василь Ломаченко опублікував скандальний пост, присвячений питанню Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), інформує Апостроф .

Провокативну публікацію український спортсмен розмістив на заблокованій від українців сторінці у соцмережі Instagram.

Ломаченко поділився зверненням митрополита Антонія Паканича, який говорить про "рейдерство" з боку української влади, утиски Української православної церкви МП, просить не виганяти представників цієї церкви з Києво-Печерської Лаври.

"З нами Бог! Хай буде мир!", - написав ексчемпіон світу з боксу у трьох дивізіонах.

Наприкінці січня сторінка спортсмена в цій соцмережі стала недоступною для громадян України.

Раніше Ломаченко неодноразово поширював у мережі публікації на підтримку УПЦ МП та критику дій української влади щодо церкви, яка тісно пов'язана з російськими окупантами.