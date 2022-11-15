"Манчестер Юнайтед" може розірвати контракт із Роналду після скандального інтерв'ю

Клуб хоче дочекатися повної версії розмови футболіста із журналістом, інформує ZN.ua.

Роналду може залишитись без клубу
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"Манчестер Юнайтед" розглядає можливість розірвання контракту з нападником Кріштіану Роналду за згодою сторін, повідомляє The Telegraph.

Раніше з'явився уривок інтерв'ю португальця у шоу Пірса Моргана Piers Morgan Uncensored, де зірковий футболіст розкритикував МЮ за спроби звинуватити його у всіх невдачах клубу. Крім того, Роналду зізнався, що не поважає головного тренера команди Еріка тен Хага.

За інформацією ЗМІ, у клубі розчаровані словами гравця, але хочуть дочекатися повної версії інтерв'ю, що вийде 16 листопада. Керівництво МЮ більше не хоче бачити 37-річного ветерана в клубі, проте дострокове розірвання контракту відбудеться, якщо футболіст не вимагатиме виплати усієї зарплати за договором.

Раніше МЮ опублікував заяву, в якій клуб наголосив на необхідності встановлення всіх фактів до того, як з'явиться відповідь на слова футболіста.

Нагадаємо, що у жовтні "Манчестер Юнайтед" виключив Роналду зі складу після відмови вийти на заміну у матчі АПЛ. Через деякий час клуб повернув португальця до складу.


Данило Слесь, ZN.ua





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