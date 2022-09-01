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2022-09-01
Клуб УПЛ продовжив контракт зі скандально відомим українським ветераном
Футболіст вирішив не завершувати кар'єру.
Селезньов залишився в "Минаї"© Sport Arena
Клуб УПЛ "Минай" оголосив про продовження контракту із форвардом Євгеном Селезньовим.
Нова угода ужгородського клубу з 37-річним українським нападником розрахована до кінця 2022 року.
Селезньов відомий в Україні за виступами за "Арсенал", "Шахтар" та "Дніпро" та "Колос". Також українець виступав у Росії, Іспанії та Туреччині.
Селезньов став гравцем закарпатського клубу влітку минулого року. За цей час зіграв 16 матчів, забив один гол та зробив один асист.
Селезньов неодноразово потрапляв у скандали на футбольному полі та за його межами.
Зазначимо, що до повторення бомбардирського рекорду чемпіонатів України йому лишилося забити 6 голів.
Олексій Леонічев, ZN.ua