Клуб УПЛ продовжив контракт зі скандально відомим українським ветераном

Клуб УПЛ "Минай" оголосив про продовження контракту із форвардом Євгеном Селезньовим.

Нова угода ужгородського клубу з 37-річним українським нападником розрахована до кінця 2022 року.

Селезньов відомий в Україні за виступами за "Арсенал", "Шахтар" та "Дніпро" та "Колос". Також українець виступав у Росії, Іспанії та Туреччині.

Селезньов став гравцем закарпатського клубу влітку минулого року. За цей час зіграв 16 матчів, забив один гол та зробив один асист.

Селезньов неодноразово потрапляв у скандали на футбольному полі та за його межами.

Зазначимо, що до повторення бомбардирського рекорду чемпіонатів України йому лишилося забити 6 голів.