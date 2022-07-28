"Ворскла" зі скандалом вилетіла з Ліги конференцій

Український клуб боровся до останньої хвилини.

Українці програли у Швеції
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У середу, 27 липня, полтавська "Ворскла" провела матч у відповідь проти шведського клубу АІК на виїзді в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

У першому поєдинку "Ворскла" зуміла здобути сенсаційну перемогу з рахунком 3:2, а сьогодні поступилася з рахунком 0:2 овертаймі.

Полтавці боролися до останнього, програвши в основний час 0:1 і вже у додатковий час пропустивши вирішальний скандальний гол.

Шведи забили м'яч у ворота Різника на 107-й хвилині, проте не було до кінця видно, чи м'яч повністю перетнув лінію воріт після удару Бернстрема.

Шведські оператори в цьому епізоді дивним чином показали повтор із трьох камер за наявних вісімнадцяти.

АІК – "Ворскла" – 2:0 (перший матч – 2:3)

Голи: Мендес, 45+2, Бернстрем, 107.

АІК: Нордфельдт, Мендес (Рінг, 102), Січендже (Сісей, 106), Папаяннопулос, Отьєно, Бернстрем, Ларссон, Гуссейн, Аярі (Ахмед, 77), Стефанеллі (Мбунга-Кімпіока, 102), Гвідетті (Бауі, 106).

"Ворскла": Різник, Бацула, Яворський, Зайков (Челядін, 30), Пердута, Олійник (Кулаковський, 95), Пуцлін, В. Тілль (Родрігес, 74), Козиренко, Степанюк, Марлісон (Кравчук, 74).

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну "Ворскла" не змогла зіграти свій домашній поєдинок в Україні, а обидві зустрічі були проведені у Швеції.

"Ворскла" посідала п'яте місце у таблиці української Прем'єр-ліги на момент дострокового завершення чемпіонату. При цьому команду у міжсезоння очолив колишній наставник "Зорі" Віктор Скрипник.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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