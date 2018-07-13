Реал попробует вернуть Хамеса
Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Королевскому клубу", может вернуться на "Сантьяго Бернабеу".
Как сообщает издание Marca, немецкий гранд, арендовавший 27-летнего колумбийца до лета 2019-го года, не прочь выкупить контракт южноамериканца. Впрочем, у боссов "Реала" свои планы на игрока. В Мадриде работают над тем, чтобы уже этим летом Хамес снова присоединился к "галактикос". С такой просьбой к клубному руководству обратился новый коуч "сливочных" Хулен Лопетеги. В Испании рассматривают различные способы досрочного расторжения арендного соглашения.
Напомним, в минувшем сезоне Родригес сыграл за "Баварию" в 39 матчах, записав на свой счёт 8 голов и 14 результативных передач.
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