Новостей.COM ⇒
2023-06-09
"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії
Джуд Беллінгем переїде до Іспанії.
Дортмундська "Боруссія" погодила перехід свого півзахисника Джуда Беллінгема в мадридський "Реал", інформує
Джуд Беллінгем© Bild
Про це повідомив
Клубам залишилося оформити угоду офіційно письмово.
"Реал" заплатить за 19-річного британського футболіста 103 мільйони євро, а ще 30 мільйонів євро можуть бути виплачені дортмундцям у вигляді бонусів. Сам гравець підпише контракт на шість років.
Джуд Беллінгем перейшов до "Боруссії" з англійського "Бірмінгема" у 2020-му році за 23 мільйони євро. Всього за німецький клуб хавбек провів 132 матчі, в яких забив 24 голи та зробив 25 асистів.
У складі збірної Англії півзахисник провів 24 матчі та забив 1 гол, а також став срібним призером Євро-2020.
Данило Слесь, ZN.ua