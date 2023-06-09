"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії

Джуд Беллінгем переїде до Іспанії.

Дортмундська "Боруссія" погодила перехід свого півзахисника Джуда Беллінгема в мадридський "Реал", інформує ZN.ua.
Джуд Беллінгем
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Про це повідомив офіційний сайт клубу Бундесліги.

Клубам залишилося оформити угоду офіційно письмово.

"Реал" заплатить за 19-річного британського футболіста 103 мільйони євро, а ще 30 мільйонів євро можуть бути виплачені дортмундцям у вигляді бонусів. Сам гравець підпише контракт на шість років.

Джуд Беллінгем перейшов до "Боруссії" з англійського "Бірмінгема" у 2020-му році за 23 мільйони євро. Всього за німецький клуб хавбек провів 132 матчі, в яких забив 24 голи та зробив 25 асистів.

У складі збірної Англії півзахисник провів 24 матчі та забив 1 гол, а також став срібним призером Євро-2020.


Данило Слесь, ZN.ua





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