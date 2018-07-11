Милан сменил владельца из-за долгов. Футбол

Как сообщает Football Italia, американская инвестиционная корпорация Elliott Management стала новым владельцем «Милана».

Китайский бизнесмен Ли Йонхонг не сумел вовремя погасить задолженность по кредиту, который он взял у Elliot Management в апреле 2017 года для приобретения «Милана», и теперь контроль над клубом получила компания из США. Всего американцы предоставили Йонхонгу 303 миллиона евро.

«Мы собираемся гарантировать клубу финансовую стабильность для достижения успеха в долгосрочной перспективе, - говорится в заявлении Elliot Management. - Компания не только будет рада помочь команде в такие тяжелые времена, но и рассчитывает в будущем достичь значительных спортивных результатов вместе с Дженнаро Гаттузо и его футболистами».

Первым делом Elliott Management планирует вложить в «Милан» 50 млн евро, чтобы стабилизировать финансовое состояние клуба. Напомним, ранее итальянский клуб был отстранен от участия в еврокубках на один сезон за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

«Финансовая поддержка, стабильность, и надежный контроль необходимы для будущего успеха клуба и счастья фанатов, - рассказал основатель Elliot Management Пол Сингер. - Мы готовы к вызову, которым станет реализация потенциала команды и возвращения в ряды топ-клубов Европы, где по праву должен быть «Милан».


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