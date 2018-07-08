Роман Санжар: тем, как проходят наши сборы, я доволен

Главный тренер "Олимпика" прокомментировал итог встречи с "Горняк-Спорт" (2:2), а также поделился своим впечатлением от действий своей команды в этой игре.

- Считаю, что первый тайм проходил с нашим ощутимым преимуществом, мы создали очень много моментов. Получались комбинации, которые мы отрабатываем в тренировочном процессе. Не доволен тем, что в первом тайме, несмотря на преимущество, мы позволили сопернику создать моменты у своих ворот.

Во втором тайме на поле вышло много ребят, которых мы еще просматриваем. Стало меньше взаимопонимания. Поэтому второй тайм остался для меня вопросом. Я больше смотрел не на командную игру, а индивидуально на некоторых игроков. Некоторые ребята мне понравились, по некоторым есть вопросы.

Тем, как проходят наши сборы, я доволен. На базе "Металлиста" есть все условия – поля, сауны, все для восстановления. Прогнозировать, как мы будем играть в чемпионате, никто не может. Но нынешняя работа будет для нас ощутимым толчком.


Terrikon со ссылкой на ФК Олимпик


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