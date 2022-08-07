"Тримаються на наших перемогах": українська віце-чемпіонка світу розповіла про батьків в окупованому Херсоні

Українська віце-чемпіонка світу з веслування Анастасія Четверкова прокоментувала завоювання медалі та торкнулася теми батьків, які перебувають в окупованому Херсоні.

"Мабуть, одне вже добре те, що ми робимо це для нашої країни, народу. Щоб усі бачили, наскільки наша країна непереможна і дуже сильна. Насправді це єдине, що рятує. Тому що психологічно, морально – просто падають. Всі ламалося, з рук випадало, коли це почалося.

Але мої батьки, які в Херсоні, вважають, що ми маємо робити свою справу, доводити все до кінця, доводити, що ми сильна нація, робимо це для нашої країни. Вони так само навіть в окупації радіють нашим перегонам та перемогам.

Мама мені зателефонувала, каже: "Все, я вже ридаю". Їм дуже тяжко. Вона, як розповідає, як там справи, я розумію, що вони просто тримаються на тому, що ми з братом не вдома, вони хочуть побачити нас. Вони тримаються на кожній нашій перемозі. Ми – їхня підтримка, як і вони наша”, – цитує Четверікову Tribuna.com.

Нагадаємо, Анастасія Четверікова здобула срібло чемпіонату світу-2022 у Канаді серед каное-двійок на дистанції 500 метрів у парі з Людмилою Лузан.