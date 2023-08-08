У "Марселі" незадоволені українцем Маліновським – ЗМІ

Українець може залишити французький клуб.

Український футболіст Руслан Маліновський викликає серйозне роздратування у "Марселі", повідомляє L'Equipe, інформує ZN.ua .

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За інформацією джерела, у клубі серйозно незадоволені тим, що українець досі не зміг повністю пройти період адаптації.

Маліновський навіть почав викликати серйозне роздратування з боку керівництва.

Зазначимо, що цього літнього міжсезоння провансальці провели три товариські матчі - Маліновський не взяв участі в жодному з них.

30-річний Маліновський перейшов до "Марселя" з "Аталанти" за 10 мільйонів євро в січні. З того часу він провів 23 матчі, забив 2 голи і зробив 1 асист за команду в Лізі 1 та Кубку Франції.

В "Аталанті" українець провів 3,5 роки. За цей час хавбек зіграв 143 матчі, забив 30 голів та зробив 28 результативних передач.