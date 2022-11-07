"Арсенал" з українцем Зінченком у складі обіграв "Челсі" в лондонському дербі

У неділю, 6 листопада, в рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги зустрічалися лондонські команди "Челсі" та "Арсенал".

У матчі з перших хвилин на поле вийшов захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Українець провів на полі 78 хвилин, після чого його замінили на Кірана Тірні, а матч завершився перемогою команди українця з рахунком 1:0.

Зінченко здійснив 4 відбори м'яча, виграв одне верхове єдиноборство, а показник точних передач складає 83%.

Зазначимо, що Зінченко пропустив 9 ігор поспіль через травму литкового м'яза. Цього тижня українець повернувся до тренувань у загальній групі лондонців.

Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.