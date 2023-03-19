"Шахтар" без проблем обіграв "Рух" та очолив турнірну таблицю УПЛ

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" у Львові зустрічався з "Рухом" та здобув перемогу з рахунком 2:0.

"Гірники" вирішили питання з переможцем матчу ще у першому таймі. На 27-й хвилині перший гол забив Матвієнко, а на 31-й Криськів встановив остаточний рахунок. До фінального свистка "Рух" так і не зміг створити проблеми "гірникам".

Варто зазначити, що вперше в основному складі "Шахтаря" на поле вийшли захисник Гочолеішвілі та нападник Келсі.

"Шахтар" – "Рух" – 2:0

Голи: Матвієнко, 27, Криськів, 31

"Шахтар": Трубін, Гочолеішвілі (Конопля, 46), Бондар, Ракицький (Михайліченко, 69), Матвієнко, Степаненко (Назарина, 80), Криськів, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66), Судаков, Келсі (Траоре, 46)

"Рух": Паньків, Роман, Холод, Слюбік, Лях, Довгий, Альваренга (Руніч, 46), Притула, Едсон (Таллес, 46), Соломон-Отабор, Клімчук

Попередження: Келсі, Ракицький – Едсон



Відеоогляд матчу

Після цього матчу "Шахтар" набрав 42 очки і на три пункти випереджає "Дніпро-1", лідируючи у турнірній таблиці УПЛ.